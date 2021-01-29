Son dakika haberleri… İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olurken, dünya yeni bir salgınla karşı karşıya. Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ve mayıs ayında 17 kişinin ölümüne sebep olan Nipah virüsü potansiyel bir salgına neden olabilir. Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation örgütü tarafından yapılan araştırma, yeni salgın gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yapılan araştırmanın detayları ve son dakika haberinin ayrıntıları…
NİPAH HER AN PATLAYABİLİR
Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, bilimsel adı "Nipah henipavirus" adlı Nipah virüsü her an enfeksiyonu tetikleyebilir. Access to Medicine Foundation Yönetici Direktörü Jayasree K Iyer "Nipah her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" dedi.
KORONAVİRÜSTEN DAHA ÖLÜMCÜL
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Nipah virüsü koronavirüs salgınından daha tehlikeli. Virüs belirtisiz seyredebilir, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabilir. Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor. Hastalık ayrıca insandan insana geçiyor. Uzmanların sözlerine göre, virüsün doğal taşıyıcısı büyük yarasalar.
İNSANLIK İÇİN EN TEHLİKELİ VİRÜSLER LİSTESİNDE
DSÖ, Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Nipah virüsünü 'en tehlikeli virüsler' listesine dahil etti. Söz konusu virüs için herhangi bir ilaç veya aşı bulunmuyor. İlaç firmalarının henüz Nipah'a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi de yok.
DSÖ EKİBİ VUHAN'DA LABORATUVARLARI DA ZİYARET EDECEK
Öte yandan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin dünyada salgının ilk patlak verdiği Vuhan kentinde hastaneleri, laboratuvarları ve pazar yerlerini ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.
Cenevre merkezli DSÖ'nün Twitter'dan yaptığı açıklamada, heyetin karantina altında olduğu 14 gün içinde Çinli bilim insanlarıyla çevrim içi toplantılar yaptığı aktarıldı. Çinli bilim insanlarının virüse ilişkin güncel bilgileri ve tecrübelerini heyetle paylaştığı, heyetin de virüse ilişkin bazı temel veriler için talepte bulunduğu belirtildi.