Son dakika haberleri… İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olurken, dünya yeni bir salgınla karşı karşıya. Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ve mayıs ayında 17 kişinin ölümüne sebep olan Nipah virüsü potansiyel bir salgına neden olabilir. Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation örgütü tarafından yapılan araştırma, yeni salgın gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte yapılan araştırmanın detayları ve son dakika haberinin ayrıntıları…