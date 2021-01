NİPAH HER AN PATLAYABİLİR

Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, bilimsel adı "Nipah henipavirus" adlı Nipah virüsü her an enfeksiyonu tetikleyebilir. Access to Medicine Foundation Yönetici Direktörü Jayasree K Iyer "Nipah her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" dedi.