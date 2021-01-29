Son dakika: Korsan saldırısından kurtulan 3 denizci Türkiye'ye uğurlandı

Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı.





Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı. Liberya Bayrağı TR Ofisi Bölge Müdürü Erhan Esinduy da ekipteydi.

NELER OLMUŞTU?

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu ifade edilmişti. Gemideki mürettebatın 15'i kaçırılmış, Azerbaycan asıllı bir gemici ise öldürülmüştü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerle ilgili de yeni gelişmeyi duyurmuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan şirketle temasa geçti, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. 4. kaptan ve 2 vatandaşımız bugün dönecek. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti." dedi.