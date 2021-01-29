Türk fizik dehası, rektör seçildi

Almanya'da Türk bilim insanları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kovid aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'den sonra Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi'ne rektör olarak seçildi. Dortmund Teknik Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak görev yapan Tolan (55) Göttingen Üniversitesi senatosu tarafından oy birliğiyle rektör seçildi. Üniversitenin mütevelli heyetinden de onay alan Tolan, önümüzdeki aylarda göreve başlayacak. 2017'de Alman Fizik Derneği tarafından "Robert Wichard Pohl" ödülüne layık görülen Tolan, yeni göreviyle bir ilke imza attı. Annesi Alman, babası Türk olan Tolan, ülkedeki bir üniversitede rektör olan ilk akademisyen oldu. Tolan, "En iyi üniversitelerden birinin başına seçilmek benim için çok büyük onur. Göttingen Üniversitesi'ni önümüzdeki süreçteki gelişmelere hazırlamaya çalışacağım" dedi.