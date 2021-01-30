Avrupa’daki aşı krizinde yeni gelişme: Danimarka’nın sipariş miktarı olay yarattı

Avrupa'da koronavirüs aşısı krizi derinleşiyor.
Geçtiğimiz hafta boyunca yetersiz aşı üretimini bahane ederek Avrupa Birliği ülkelerine verdiği aşı sözünü tutmayan İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın neden olduğu kriz, şekil değiştirmeye başladı.
AB ÜLKELERİ AŞILARI KENDİNE SAKLIYOR
AstraZeneca'nın sözüne güvenmeyen ve ilaç şirketinin stoktaki aşılarını el altından İngiltere'ye sattığını düşünen AB yetkilileri, ilaç firmasına yönelik araştırma çalışmalarına başlamıştı. Aşı yetersizliğinin alarm durumuna getirdiği AB ülkeleri arasında, şimdi de bir başka stok krizi baş gösterdi.
Gelişmiş ülkelerin üretilecek tüm aşıları şimdiden ayırıp, diğer ülkeleri geri plana attığı bir ortamda, bu savı doğrular nitelikte bir hareket de Danimarka'dan geldi.
NÜFUSUNUN DÖRT KATI AŞI SİPARİŞİ
Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs aşısı siparişi verdi.
Danimarka İlaç Ajansı'nın internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.
Anlaşma çerçevesinde Danimarka'nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.