Avrupa’daki aşı krizinde yeni gelişme: Danimarka’nın sipariş miktarı olay yarattı

Gelişmiş ülkelerin üretilecek tüm aşıları şimdiden ayırıp, diğer ülkeleri geri plana attığı bir ortamda, bu savı doğrular nitelikte bir hareket de Danimarka'dan geldi.

NÜFUSUNUN DÖRT KATI AŞI SİPARİŞİ

Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs aşısı siparişi verdi.

Danimarka İlaç Ajansı'nın internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.