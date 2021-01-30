ABD-Çin krizi, başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralan Joe Biden döneminde de devam edeceğe benziyor.

Geçtiğimiz hafta Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir grup Amerikan savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'ne gönderilmesi ülkeler arasında devam eden siyasi krizde yeni bir alarma yol açmış, Çin Dışişleri Bakanlığı ABD kanadından yapılan hamleyi "Bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir güç gösterisi" ifadesiyle eleştirmişti.

BIDEN'IN TÖRENİNİN ARDINDAN SES GETİREN TATBİKAT

Yaşanan gerginliklerin ardından Financial Times, olay yaratacak bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı. Financial Times'ın haberine göre Çin savaş uçakları, Joe Biden'ın yemin edip göreve başlamasından tam 3 gün sonra, Tayvan'ın hava savunma bölgesinde bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında Çin savaş uçaklarının ABD uçak gemisine füze saldırıları simülasyonu yaptığı ortaya çıktı.