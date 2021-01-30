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savaş uçaklarının hedefinde gemisi vardı! ’ın yemin töreninden 3 gün sonra…

basınından gelen haberler, ve arasında yıllardır süren gerilimli ilişkide gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Trump döneminde yaptırım uygulamaları ve misillemelerle gerilen ikili ilişkilerdeki kriz, dönemine de taşındı. ’ın haberine göre Çin, savaş uçakları için yaptığı tatbikatta, ABD savaş uçaklarını hedef gösterin bir simülasyon sistemi kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.1.2021 12:35 Son Güncelleme: 30.1.2021 13:48 ABONE OL
Çin savaş uçaklarının hedefinde ABD gemisi vardı! Joe Biden’ın yemin töreninden 3 gün sonra…

ABD-Çin krizi, başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralan Joe Biden döneminde de devam edeceğe benziyor.

Geçtiğimiz hafta Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir grup Amerikan savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'ne gönderilmesi ülkeler arasında devam eden siyasi krizde yeni bir alarma yol açmış, Çin Dışişleri Bakanlığı ABD kanadından yapılan hamleyi "Bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir güç gösterisi" ifadesiyle eleştirmişti.

BIDEN'IN TÖRENİNİN ARDINDAN SES GETİREN TATBİKAT

Yaşanan gerginliklerin ardından Financial Times, olay yaratacak bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı. Financial Times'ın haberine göre Çin savaş uçakları, Joe Biden'ın yemin edip göreve başlamasından tam 3 gün sonra, Tayvan'ın hava savunma bölgesinde bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında Çin savaş uçaklarının ABD uçak gemisine füze saldırıları simülasyonu yaptığı ortaya çıktı.

HEDEFTE ABD GEMİLERİ VAR

FT'nin ABD ve müttefiklerinin istihbaratına dayandırdığını söylediği haberde, tatbikat sırasında Tayvan hava savunma bölgesinin güneybatı köşesine önce 11, ertesi gün ise aynı bölgeye 15 uçak gönderildi.

Gelen istihbarata göre bombardıman uçakları, bölgede bulunan USS Theodore Roosevelt uçak gemilerini hedef alan simülasyonlar kullandı. Gelen bilgilere göre, Çin'e ait H-6 bombardıman uçakları pilotları, simüle edilmiş hedef için emirleri onayladı ve ABD uçak gemisine anti-gemi füzesi fırlattı.

ÇİN'İN ABD'YE KARŞI GÜÇLENDİĞİNİN KANITI

Tatbikat sırasında Çin'in uçakları ile ABD gemileri arasındaki mesafenin en az 463 kilometre olduğunu kaydeden Financial Times, Çin'in bölgedeki ABD gemilerini ve uçaklarını hedefleyebilen füzeler geliştirmesi, Amerika'nın Asya ve Batı Pasifik'teki askeri hakimiyetine karşı güçlenmesini sağladı.

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Çin savaş uçaklarının hedefinde ABD gemisi vardı! Joe Biden’ın yemin töreninden 3 gün sonra…
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