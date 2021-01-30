Fransızların 'koronavirüs tatilleri' olay yarattı! Önlemlere aldırmadan…

Mutasyonlu koronavirüs alarmının verildiği Fransa'da "normal hayata özlem" furyası giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.
HASTANELER DOLUP TAŞIYOR
Yeni tip koronavirüs mutasyonunun hızla artış yaşadığı ülkede günlük vaka sayıları 2 binleri aşmış durumda. Yetkililerin, bir önceki koronavirüs dalgasından çok daha büyük yeni bir dalgaya hazır olunması gerektiği uyarısı giderek artarken, tüm ülke çok daha sıkı karantina tedbirlerine hazırlanıyor.
Hastanalerdeki doluluk oranının yüzde 60'ları aştığı ülkede, iyileşme oranları da vaka sayılarına göre oldukça düşük.
FRANSIZLAR VİRÜSE ALDIRMADAN SEYAHAT EDİYOR
Şu an uygulanan en sıkı önlemlerin bile Fransa için yetersiz olduğunda ısrar eden yetkililer, tüm ülkeyi tam karantina altına almayı gündeme getirmişken, Fransızların salgındaki tutumu, gündeme bomba gibi düştü.
France24'un hazırladığı dosyaya göre, koronavirüs salgını öncesindeki günlere özlem duyan Fransızlar, salgına rağmen karantina önlemlerinin olmadığı ülkelere tatile gidiyor.
"DİLEDİĞİMİZ GİBİ YİYİP İÇMEK İSTİYORUZ"
Restoran ve barların önlem olarak kapatıldığı Fransa'da özellikle genç kesim, sosyal hayata karışamamaktan şikayetçi. Ülkelerinde diledikleri gibi yiyip içemediklerinden dem vuran Fransızlar 'çareyi', henüz günlük hayat kısıtlama uygulamalarının devreye sokulmadığı İspanya'nın Madrid kentine gitmekte buldu.
VİRÜS YOKMUŞ GİBİ YAŞAMAK "ÖZGÜRLEŞTİRİCİYMİŞ"
Madrid'i, restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatroların hala açık olduğu için tercih ettiklerini söyleyen Fransızlar, kendi ülkelerinde yaşayamadıkları sosyal hayatı burada yaşamanın "oldukça özgürleştirici" olduğunu söylüyor.
Son haftalarda koronavirüsü yayılıma sokup sokmadıklarını umursamayan binlerce Fransız turist, akın akın Madrid'e gitmeyi tehlikeli bulmuyor. France 24 muhabirlerine verdikleri röportajda "Bir restorana elinizi kolunuzu sallayarak gidebilmek büyük bir özgürlük. Bir yerlere bir şeyler içmeye gidebilmek için Fransa'dan buraya geldim. Burada restoran ve barların açık olduğunu bildiğim için gelmek için Madrid'i seçtim" ifadelerini kullanan Fransız turist, bir süre daha kalıp özgürce gezmek istediğini söyledi.