Fransızların 'koronavirüs tatilleri' olay yarattı! Önlemlere aldırmadan…

Son haftalarda koronavirüsü yayılıma sokup sokmadıklarını umursamayan binlerce Fransız turist, akın akın Madrid'e gitmeyi tehlikeli bulmuyor. France 24 muhabirlerine verdikleri röportajda "Bir restorana elinizi kolunuzu sallayarak gidebilmek büyük bir özgürlük. Bir yerlere bir şeyler içmeye gidebilmek için Fransa'dan buraya geldim. Burada restoran ve barların açık olduğunu bildiğim için gelmek için Madrid'i seçtim" ifadelerini kullanan Fransız turist, bir süre daha kalıp özgürce gezmek istediğini söyledi.