İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni kriz! Meghan Markle’ın o kararı çok konuşuldu

İngiltere Kraliyet Ailesi cephesinden gelen son dakika haberi, İngiliz gündeminde büyük ses getirdi.
Kraliyet tahtındaki görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ve oğulları Archie Harrison Mountbatten Windsor'ı da yanına alarak ABD'de yeni bir hayat kurmuştu. Bu olaylı ayrılık dünya çapında yankı uyandırmışken, ayrılığa Kraliyet gelini Meghan Markle'ın neden olduğu konuşulmuştu.
OLAYLI GELİNDEN YENİ KARAR
Çiftin flaş bir kararın ardından duyurdukları ayrılık haberi, Kraliyet ailesini de şoke etmiş, iddialara göre Kraliçe Elizabeth, çiftin ülkeyi terk etmesinin ardından torunu Harry, eşi Meghan ve oğulları Archie'nin adlarını ağzına almamıştı.
Kraliyet'i parçalayan gelin olarak bilinen Meghan Markle, aldığı son kararla yine çok konuşuldu. İngiliz Kraliyet kaynaklarından gelen bilgilere göre Prens Harry, ülkesini ve ailesini terk etmesinin ardından haziran ve temmuz aylarında İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyarette, aylardır görmediği büyükannesi Kraliçe Elizabeth'i, babası Prens Charles ve kardeşi Prens William'la hasret gidereceği düşünülen Harry, iddialara göre bu ziyareti yalnız gerçekleştirecek.
MEGHAN KURALLARA YİNE UYMADI
Daha önce İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin, Prens Philip'in 100. doğum günü ve Kraliçe'nin 95. doğum gününün resmi kutlamaları için haziran ayında resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu. İddialara göre Kraliçe ile arasının açık olduğu bilinen Meghan, gerilim yüzünden bu ziyarete katılmama kararı aldı. Oğlu Archie'yi de babasıyla göndermeyeceği söylenen Meghan'ın bu kararı, Kraliyet geleneklerine yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.
KRALİÇE RAHATLADI
Meghan'ın bu kararı oldukça ses getirirken, geleneklerin çiğnenmesi bu sefer Kraliyet ailesini memnun edebilir. Basının oldukça ilgisini çeken çiftin ziyareti beraber gerçekleşmesi halinde ülkede bir infial yaratabilirdi. Meghan'ın varlığı, Kraliçe Elizabeth de dahil olmak üzere tüm Kraliyet ailesini gölgede bırakabilirdi.
Kulislerde, Meghan Markle'ın bu kararı, yeni bir diplomatik kriz yaratmamak için aldığı konuşuluyor