İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni kriz! Meghan Markle’ın o kararı çok konuşuldu

İngiltere Kraliyet Ailesi cephesinden gelen son dakika haberi, İngiliz gündeminde büyük ses getirdi.

Kraliyet tahtındaki görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ve oğulları Archie Harrison Mountbatten Windsor'ı da yanına alarak ABD'de yeni bir hayat kurmuştu. Bu olaylı ayrılık dünya çapında yankı uyandırmışken, ayrılığa Kraliyet gelini Meghan Markle'ın neden olduğu konuşulmuştu.

OLAYLI GELİNDEN YENİ KARAR

Çiftin flaş bir kararın ardından duyurdukları ayrılık haberi, Kraliyet ailesini de şoke etmiş, iddialara göre Kraliçe Elizabeth, çiftin ülkeyi terk etmesinin ardından torunu Harry, eşi Meghan ve oğulları Archie'nin adlarını ağzına almamıştı.