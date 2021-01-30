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’da hava saldırısı alarmı! Siren sesleri panik yarattı

’ın başkenti ’da, dün gece tüm şehre yayılan siren sesleriyle büyük panik yaşandı. Siren seslerinin en son İran-Irak savaşında duyulduğu belirtilirken iddiaya göre İranlılar, saldırı korkusuyla sığınaklara koştu. Dakikalarca süren siren sesleri nedeniyle şehirdeki tüm uçuşların askıya alındığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.1.2021 11:36 Son Güncelleme: 30.1.2021 12:05 ABONE OL
İran’da hava saldırısı alarmı! Siren sesleri panik yarattı

İran, dün geçe korku dolu anlara teslim oldu. Başkent Bağdat'ta gece yarısı yükselen siren sesleri, hava saldırısı iddialarını da beraberinde getirdi.

SİREN SESLERİ KORKUTTU

Özellikle İran-Irak savaşı sırasında halkı hava saldırısına karşı uyarmak için kurulan siren sistemi, 15 dakika boyunca kent genelinde alarma geçti.

EN SON SAVAŞ ZAMANINDA DUYULMUŞTU

İran yerel basınında yer alan haberlere göre hava saldırısı korkusuyla büyük panik yaşayan İran halkı, sığınaklara akın etti. Rukna haber ajansı, tehlike alarmı nedeniyle İmam Humeyni Havalimanı'ndaki tüm uçuşların askıya alındığı iddia etti.

OTORİTELER YALANLADI

Başkentte 15 dakika boyunca devam eden siren paniğinin ardından elektriklerin de kesildiği bildirilirken hava saldırısı iddiaları yetkililer tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, yaptığı açıklamada, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve yaşanan teknik arıza nedeniyle bir kriz yaşandığını söyledi. Tahran'da herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade eden Guderzi, havaalanının kapatılması iddiasına se yanıt vererek uçakları hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadığını söyledi.

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İran’da hava saldırısı alarmı! Siren sesleri panik yarattı
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