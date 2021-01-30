İran’da hava saldırısı alarmı! Siren sesleri panik yarattı

EN SON SAVAŞ ZAMANINDA DUYULMUŞTU

İran yerel basınında yer alan haberlere göre hava saldırısı korkusuyla büyük panik yaşayan İran halkı, sığınaklara akın etti. Rukna haber ajansı, tehlike alarmı nedeniyle İmam Humeyni Havalimanı'ndaki tüm uçuşların askıya alındığı iddia etti.

OTORİTELER YALANLADI

Başkentte 15 dakika boyunca devam eden siren paniğinin ardından elektriklerin de kesildiği bildirilirken hava saldırısı iddiaları yetkililer tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, yaptığı açıklamada, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve yaşanan teknik arıza nedeniyle bir kriz yaşandığını söyledi. Tahran'da herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade eden Guderzi, havaalanının kapatılması iddiasına se yanıt vererek uçakları hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadığını söyledi.