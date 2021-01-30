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’da şoke eden olay! Annesinin cesedini…

’nın kentinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. basınında yer alan haberlere göre, biriken borçları nedeniyle yıllardır oturduğu evinden çıkmak zorunda kalan bir şahsın arkasında bıraktığı dondurucu, içinden çıkanlarla herkesi şoke etti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 14:04 Son Güncelleme: 30.1.2021 14:47 ABONE OL
Japonya’da şoke eden olay! Annesinin cesedini…

Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini dondurucuda saklayan bir kadın, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

CESEDİ 10 YIL BOYUNCA EVDE SAKLADI

Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu. Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi.

Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Japonya’da şoke eden olay! Annesinin cesedini…
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