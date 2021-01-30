Koronavirüs araştırmalarında son dakika gelişmesi: DSÖ ekibi Wuhan'ın kalbinde

Dünyayı bir yıldır etkisi altına alan, 2 milyon fazla kişini ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının kökenleri, hala tartışma konusu. Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyaya yayıldığı düşünülen virüsle ilgili Çin hükümeti tüm iddiaları reddetmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün kökenini belirlemek için araştırma çalışmalarına başladı.

KRİTİK NOKTALARA ZİYARET

Çin medyasında çıkan haberlere göre DSÖ heyeti, sahadaki ilk incelemesi için, salgının ilk günlerinde hastaların tedavi edildiği Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesini ziyaret etti. Heyet, ziyaret öncesinde Liang Vannian başkanlığındaki Ulusal Sağlık Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.