Koronavirüs araştırmalarında son dakika gelişmesi: DSÖ ekibi Wuhan'ın kalbinde

Dünyayı bir yıldır etkisi altına alan, 2 milyon fazla kişini ölümüne sebep olan koronavirüs salgınının kökenleri, hala tartışma konusu. Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyaya yayıldığı düşünülen virüsle ilgili Çin hükümeti tüm iddiaları reddetmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün kökenini belirlemek için araştırma çalışmalarına başladı.
KRİTİK NOKTALARA ZİYARET
Çin medyasında çıkan haberlere göre DSÖ heyeti, sahadaki ilk incelemesi için, salgının ilk günlerinde hastaların tedavi edildiği Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesini ziyaret etti. Heyet, ziyaret öncesinde Liang Vannian başkanlığındaki Ulusal Sağlık Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.
DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı ile Kovid-19 salgını öncesinde koronavirüs üzerine çalışmaların yapıldığı Wuhan Viroloji Enstitüsünde incelemeler yapmayı planlıyor.
GÖREVE 14 GÜN GEÇ BAŞLADILAR
ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti. Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.
DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.
ÇİN KEŞİF ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEMİŞTİ
Dünya, koronavirğs salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı'nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Wuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.