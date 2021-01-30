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Kötü hava koşulları 'da hayatı olumsuz etkiliyor

'da hafta sonu kötü hava koşulları, ülkenin özellikle kuzey kısımlarında hayatı olumsuz etkilerken, eyaletinde bir kadın sürücü kaygan yolda meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

AA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 18:32 ABONE OL
Kötü hava koşulları Almanya'da hayatı olumsuz etkiliyor

Ülkenin kuzey bölgelerinde yağan kar ve oluşan buzlanma, tren seferlerinde aksamalar ve iptallere neden oldu. Kuzey ve doğu kesimlerde aşırı buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Polis, cuma akşamı sadece Schleswig-Holstein'da 70'ten fazla buzlanma nedeniyle kaza meydana geldiğini açıkladı.

Saksonya'da 37 yaşındaki bir kadın sürücü ise aracıyla kayarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen bir araçla çarpıştı. Ağır yaralanan kadının daha sonra hastanede yaşamını yitirdiği, 57 yaşındaki diğer sürücünün ise tedavi altına alındığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Buzlanma nedeniyle meydana gelen çok sayıda maddi hasarlı kazada yaralananların bulunduğunu ifade eden polis yetkilileri, sürücülere kış lastiği zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Saksonya-Anhalt'ta, tamamen karla kaplı A2 otoyolu üzerinde trafik kısmen durdu. Araçların kayması nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi.

Ülkenin güney kesimlerinde, özellikle Hessen ve Bavyera'da aşırı yağışlar sebebiyle sel baskınları etkili oldu. Büdingen'de kurtarma ekipleri, su basan evlerden ve bir huzurevinden plastik botlarla 100 kişiyi tahliye etti.

SU SEVİYESİNİN DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, Fulda, Nidder ve Kinzig'de su seviyesinin daha da yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Bavyera eyaletinde yağmur ve eriyen kar sularının Tuna Nehri'nin su seviyesini yükseltmesi beklenirken, Regensburg, Straubing, Deggendorf ve Passau şehirlerinde "sel baskınları olabileceği" uyarısı yapıldı.

Baden-Württemberg'deki bazı bölgelerde ise heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi.

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Kötü hava koşulları Almanya'da hayatı olumsuz etkiliyor
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