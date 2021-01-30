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Devrimci Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Askeri helikopter düştü, 5 ölü

BBC'nin haberine göre Devrimci Silahlı Kuvvetleri askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 10:01 Son Güncelleme: 30.1.2021 10:10 ABONE OL
Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Askeri helikopter düştü, 5 ölü

Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Askeri helikopter düştü, 5 ölü

BBC'nin haberine göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu.

Kazada, silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı.

Silahlı kuvvetler, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Küba'da, 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti.

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Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri duyurdu: Askeri helikopter düştü, 5 ölü
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