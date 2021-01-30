‘Kurt Ay’ büyüledi

Yılın ilk dolunayı olan "Kurt Ay" dün gece gerçekleşti. Gün batımı civarında ufkun üzerinde yükseldikten sonra görünür hale gelen yılın ilk dolunayı, İngiltere, ABD, Dubai, Singapur, Hong Kong, Avustralya ve Türkiye'den izlendi. Her yıl ayda bir kez olmak üzere 12 dolunay meydana geliyor. Sputnik ajansındaki habere göre yılın ilk dolunayı olan ocak ayındaki bu gök olayından "Kurt Ay" diye bahsedilmesinin sebebi, Amerika'daki yerlilerin köylerinin etrafında uluyan aç kurtlar nedeniyle ocak ayındaki dolunaya bu ismi vermiş olması.