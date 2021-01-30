‘Özel işbirliği derinleşecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevat Zarif, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, gelecek günlerde ortak bir komisyon toplayarak ikili ilişkileri geliştirmek için çalışma yapılacağını vurguladı. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'deki son durum, Cenevre'de bugün sona erecek Suriye Anayasa Komitesi'nin 5. toplantısı, Irak, Körfez ve Güney Kafkasya gibi konular ile işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.Güney Kafkasya'daki ateşkesin de kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sadece istemek yetmez, katkı sağlamamız gerekiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi, Sayın Putin'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer liderlerin desteklemesiyle 3+3 formatında Güney Kafkasya'yla ilgili bir işbirliği planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Zarif'in bu kapsamda Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır. Ama en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Dolayısıyla Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.Yakında İran, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceklerini belirten Zarif de "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki işbirlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır" dedi. Şu anda zeminin her 6 ülke için de hazır olduğunu vurgulayan Zarif, İran ve Türkiye'nin her zaman zor koşullarda birbirleriyle ilişki halinde olduğunu vurguladı.Çavuşoğlu da "Pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz diğer toplantıları nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceğimizi konuştuk. İkili düzeyde ziyaretlerimiz olacak, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nı İran'da gerçekleştireceğiz, Astana formatında üçlü zirve yine Tahran'da olacak. Diğer taraftan Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanizması var. Tüm bu toplantıları dışişleri bakanları ve liderler düzeyinde gerçekleştirmek için hazırlıkları başlattık. Şimdi Afganistan'la üçlü mekanizma kurmak için çalışıyoruz" dedi.İran ve Türkiye'nin zor günlerde birbirinin yanında olduğunu vurgulayan Zarif, "Umarım, ABD'de terör devleti gittikten sonra İran, Türkiye ve bölge halkını güzel günler bekliyor olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin, yaptırımlarına ilişkin de Zarif, "Biz, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargoları net bir şekilde kınadık ve en ufak bir değer bile vermiyoruz" dedi. Çavuşoğlu da "Türkiye olarak Amerika'nın yaptırımlarına karşı duruşumuz bellidir" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk mürettebatla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan şirketle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Süreç ve detaylar hakkında bilgi vermem mümkün değil ama güzel haberleri yakında inşallah alacağız. Saldırıdan kurtulan 4. kaptan ve 2 vatandaşımız, bugün THY ile Türkiye'ye gelecek" dedi.