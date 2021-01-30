Dünyanın en soğuk topraklarına sahip ülkelerden biri olan Rusya'dan gelen görüntüler, dondurucu soğukların gerçekliğini gözler önüne serdi.
Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kaydedilen görüntülerde, eksi 54 dereceye düşen dondurucu soğuklara maruz kalan bir köpek, donmaktan son anda kurtarıldı.
KÖPEĞİ İNLEMELERİ KURTARDI
Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli eksi 54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.
ÜZERİNDEKİ BUZ LEVYE İLE KIRILDI
Köpeğin üzerini kaplayan buz kütlesi titizlikle levye yardımıyla kırıldı. Kurtarılan köpek sıcak bir yere götürüldü. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumuna şaşıran yetkililer, " Neredeyse donmak üzereydi.
Eksi 54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı | Video
Zamanında müdahale hayatını kurtardı. Buz tutmasına rağmen hayatta kalması bir mucize" dedi. Köpeğin, sesini duyarak ilk müdahaleyi yapan hastane çalışanı tarafından sahiplendiği belirtildi.