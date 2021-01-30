Dünyanın en soğuk topraklarına sahip ülkelerden biri olan Rusya'dan gelen görüntüler, dondurucu soğukların gerçekliğini gözler önüne serdi.

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kaydedilen görüntülerde, eksi 54 dereceye düşen dondurucu soğuklara maruz kalan bir köpek, donmaktan son anda kurtarıldı.

KÖPEĞİ İNLEMELERİ KURTARDI

Kasabadaki bir hastanenin mutfak bölümünde çalışan bir görevli eksi 54 derecede kısmen buz tutan köpeğin sesini duyduktan sonra harekete geçti. Buz tutan köpeği tek başına kurtaramayacağını anlayan görevli, kasaba sakinlerinden yardım istedi.