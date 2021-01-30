Son dakika: Putin Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğrattı!

"ATİNA, ABD SAVAŞ ARABASINA BAĞLI"

Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin "Ama şimdi ne değişti? Rusya'da Yunanistan'ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington'a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.