Son dakika: Rusya'dan Navalny hamlesi! Sosyal medya şirketlerini açık açık uyardılar

CEZASI ÇOK AĞIR

Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, Navalny'ye destek mitinglerinin yasa dışı olduğu ifade edilirken, söz konusu sosyal medya şirketlerinin temsilcilerine protesto gösterilerine çağrı yapan hesapların ve sayfalarının kaldırılmasının istendiği belirtildi. Yapılan görüşmelere dair sosyal medya şirketlerinden henüz bir açıklama gelmezken, Rusya anayasasına göre bu sayfaların yayından kaldırılmaması durumunda sosyal medya şirketlerine 800 ile 4 milyon ruble arasında para cezası kesilebilecek.