Ankara’dan BM’ye Kıbrıs tepkisi

DışişleriBakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs adasındaki 'Barış Gücü' kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs adasındaki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini 6 ay daha uzattığı hatırlatılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili açıklamalarının desteklendiği belirtildi. Açıklamada, "BMBG'nin Ada'daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır" denildi. İki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm verilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, 'Güvenlik Konseyi'nin çözümü mümkün kılabilecek zemini sağlaması yararlı olacaktır' denildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması kararına tepki göstererek kararla ilgili KKTC makamlarının rızasının alınmamasının önemli bir eksiklik olduğunu açıkladı.