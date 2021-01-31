Bagaj ücreti çıkınca 30 kg portakalı yediler

Çin'in Yünnan bölgesindeki bir havalimanında 4 genç kente düzenledikleri iş seyahatinde 30 kg portakal satın aldı. Havayolu yetkilileri, belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini söyledi. Buna göre portakallar için kilogram başına 10 Çin Yuanı (yaklaşık 11,5 TL) olacak şekilde toplam 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj ücreti çıktı. Ücreti ödemek istemeyen 4 kafadar 30 kg portakalın hepsini tüketti. Havalimanı görevlileri 4 arkadaşın 30 kg portakalı yarım saat içinde yemeleri karşısında şoke oldu. 4 genç Çin medyasına "Portakallardan vazgeçmek istemedik. Para da ödemek istemedik. Bu yüzden hepsini yedik. Ama bir daha asla portakal görmek istemiyoruz" dedi.