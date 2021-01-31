Dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi

Arjantin, Kovid-19'la mücadele için gerekli olan tıbbi malzemeleri alabilmek ve zor durumdaki işyerlerine yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan parayı ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi. Bir kerelik getirilen bu özel vergi ile 2.3 milyon dolardan (yaklaşık 17 milyon lira) fazla serveti olanlar, ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek. Hükümet bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umuyor. Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak. "Milyoner vergisi" olarak adlandırılan bu vergi ülkenin en zengin 12 bin kişisini etkiliyor. Bu verginin bir kerelik olmaktan çıkarılıp kalıcı hale getirilebileceğinden endişe duyanlar da var.