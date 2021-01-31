Koronavirüsün doğduğu yerdeler! Basın ordusu kapıda...

Koronavirüsün kaynağını araştırmak üzere Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Çin'in en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen Baishazhou pazarını ziyaret etti.
KORONAVİRÜSÜN KALBİNDELER
Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta korona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından başlayan ziyaretlerine devam ediyor.
İLK HASTALARIN TEDAVİ OLDUĞU HASTANEYE GİTTİLER
Ekip 29 Ocak'ta ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini dün ise Jinyintan Hastanesi'ni ziyaret etmişti. DSÖ ekibi bugün de kentteki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı Baishazhou'yu pazarına gelerek incelmelerde bulundu.
DSÖ ekibinin Perşembe günü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Hastalık Kontrol Merkezi'ni de ziyaret etmeyi planladığı açıklamıştı.
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