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Koronavirüsün doğduğu yerdeler! Basın ordusu kapıda...

Koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere 'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin dünyada salgının ilk patlak verdiği kentinde araştırmalara başladı. DSÖ ekibi koronavirüsün doğduğu yer olan hayvan pazarını ziyaret etti. Çin’in en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen pazarını ziyaret eden ekibi basın

İHA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 13:35 Son Güncelleme: 31.1.2021 13:55 ABONE OL
Koronavirüsün doğduğu yerdeler! Basın ordusu kapıda...

Koronavirüsün kaynağını araştırmak üzere Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Çin'in en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen Baishazhou pazarını ziyaret etti.

KORONAVİRÜSÜN KALBİNDELER

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta korona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından başlayan ziyaretlerine devam ediyor.

İLK HASTALARIN TEDAVİ OLDUĞU HASTANEYE GİTTİLER

Ekip 29 Ocak'ta ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini dün ise Jinyintan Hastanesi'ni ziyaret etmişti. DSÖ ekibi bugün de kentteki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı Baishazhou'yu pazarına gelerek incelmelerde bulundu.

DSÖ ekibinin Perşembe günü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Hastalık Kontrol Merkezi'ni de ziyaret etmeyi planladığı açıklamıştı.

Koronavirüs araştırmalarında son dakika gelişmesi: DSÖ ekibi Wuhan'ın kalbinde Dünyanın gözü Wuhan'daki DSÖ ekibinde! Corona virüsün kaynağını bulacaklar...

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Koronavirüsün doğduğu yerdeler! Basın ordusu kapıda...
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