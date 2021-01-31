Kovid-19’dan ölümler Rusya’da nüfusu azalttı

Rusya'da, son 24 saatte 19 bin 32 yeni koronavirüs vakası kaydedilirken, toplam enfeksiyon sayısı ise 3 milyon 832 bin 80'e yükseldi. Reuters haber ajansına göre, yetkililer son 24 saat içinde 512 ölümün yaşandığı ülkede toplam ölümlerin 72 bin 697 olduğunu açıkladı. Öte yandan Rusya Federal İstatistik Ajansı, ülke nüfusunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla 146 milyon 750 bin kişiden 146 milyon 240 bin kişiye gerilediğini bildirdi. Ajansa göre, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ölümler bir önceki yılın aynı dönemine göre 229 bin 700 kişi arttı ki bu da yüzde 13'ün üzerinde bir ölüm oranı.