Siren testi Tahran’ı karıştırdı

İran'ın başkenti Tahran'da önceki gece aniden sirenlerin çalması 'saldırı mı var' paniğine yol açtı. Ülkede İran-Irak Savaşı'ndan beri duyulmayan siren seslerinin ardından İmam Humeyni Havalimanı'nda tüm uçuşların askıya alındığı iddiasının ortaya atılmasıyla İranlı yetkililer konuya açıklık getirmek durumunda kaldı. Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, sirenlerin test edildiğini, olağanüstü bir durum olmadığını söyleyerek halka rahat bir nefes aldırdı.Siren seslerinin duyulduğu esnada Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Tahran seferini yapan yolcu uçağının Tahran'daki havalimanına iniş yapamaması da komplo teorilerini beraberinde getirdi. Ancak uçağın hava muhalefeti nedeniyle Tahran'a inemediği için pilotun tercihiyle Bakü'ye iniş yaptığı ortaya çıktı.