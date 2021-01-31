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Siren testi ’ı karıştırdı

’ın başkenti ’da panik yaratan siren seslerinin test olduğu ortaya çıktı. O dakikalarda bir uçağının kente saldırı nedeniyle Tahran’a iniş yapamadığına dair komplo teorileri asılsız çıktı

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Giriş Tarihi: 31.1.2021 ABONE OL
Siren testi Tahran’ı karıştırdı
İran'ın başkenti Tahran'da önceki gece aniden sirenlerin çalması 'saldırı mı var' paniğine yol açtı. Ülkede İran-Irak Savaşı'ndan beri duyulmayan siren seslerinin ardından İmam Humeyni Havalimanı'nda tüm uçuşların askıya alındığı iddiasının ortaya atılmasıyla İranlı yetkililer konuya açıklık getirmek durumunda kaldı. Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, sirenlerin test edildiğini, olağanüstü bir durum olmadığını söyleyerek halka rahat bir nefes aldırdı.

THY UÇAĞI BAKÜ'YE YÖNELDİ
Siren seslerinin duyulduğu esnada Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Tahran seferini yapan yolcu uçağının Tahran'daki havalimanına iniş yapamaması da komplo teorilerini beraberinde getirdi. Ancak uçağın hava muhalefeti nedeniyle Tahran'a inemediği için pilotun tercihiyle Bakü'ye iniş yaptığı ortaya çıktı.
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Siren testi Tahran’ı karıştırdı
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