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Son dakika: Biden yönetimi PKK'ya 240 TIR mühimmat gönderdi

liderliğini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın elinden alan yeni Demokrat başkan , icraatlerine başladı. Son dakika bilgilerine göre seçim sürecinde de sık sık terör örgütü YPG/PKK'ya göz kırpan açıklamalarda bulunan Biden, sözlü desteğini eyleme dönüştürdü. ABD'den 'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütüne 240 TIR dolusu silah ve mühimmat gönderildi.

Giriş Tarihi: 31.1.2021 19:28 Son Güncelleme: 31.1.2021 19:45 ABONE OL
Son dakika: Biden yönetimi PKK'ya 240 TIR mühimmat gönderdi

Joe Biden'ın Amerikan başkanlığına gelmesiyle ellerini ovuşturan terör örgütü ve terör sevicilerine ABD'den destek haberleri geliyor. Beyaz Saray'daki görev değişikliği etkisini gösterdi. Biden yönetimi son bir ayda bölgedeki teröristlere 240 TIR dolusu mühimmat yardımı yapıldı.

ABD ASKERİ DERİK KIRSALINDA DEVRİYE ATTI

Amerikan askerleri uzun bir aradan sonra Suriye'de etkisini arttırmaya başladı. Genelkurmay ve Dışişleri'ne terör örgütüne yakın isimler atanırken ABD askeri Suriye'nin kuzeyinde Derik kırsalında devriye attı.

ABD'den terör örgütü YPG'ye 240 tır dolusu silah yardımı

Şırnak'ın karşısındaki Derik'te PKK uzantısı YPG ve SDG'ye gönderilen mühimmatlar arasında zırhlı araçlar da var.

YPG VE ŞAM REJİMİ ARASINDA ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Bu durum sahadaki dengeleri daha da değiştirme potansiyeline sahip. ABD'nin devreye girmesiyle Şam yönetimi ve YPG arasındaki çatışmaların da arttığı bilgisi geliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BOMBALI SALDIRILAR!

Öte yandan terör örgütünün masum sivilleri hedef aldığı alçak saldırılar da düğmeye basılmışçasına artış gösterdi. Önce Afrin ardından Elbab ve Azez'de onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılar gerçekleşti.

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Son dakika: Azez ve Bab'da üst üste terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

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Son dakika: Biden yönetimi PKK'ya 240 TIR mühimmat gönderdi
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