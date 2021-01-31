SON DAKİKA HABERİ: Somali’nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi





SALDIRININ ARDINDAN SİLAH SESLERİ!

Reuters' konuşan esnaf Ali Abdulahi, hızlanan bir otomobilin otel ve kontrol noktası yakınlarında infilak ettiğini söyledi. Abdulahi, patmanın ciddi sarsıntı yarattığını ve akabinde silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Mogadişulu esnaf, militanların Afrik Oteli'ne girdiğinden şüphelendiğini belirterek silah seslerinin de orada yaşanan çatışmadan gelmiş olabileceğini ifade etti.