Türk-Rus ortak gözlemevi açıldı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başladı. Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.Karaosmanoğlu, ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikayet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini bildirdi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak merkezde insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapacak.