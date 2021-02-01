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40 yıl sonra geri döndü

Giriş Tarihi: 1.2.2021 ABONE OL
40 yıl sonra geri döndü
Mısır'da bulunan Nil Nehri Çeşmesi, 40 yıl aradan sonra yenilenerek faaliyete geçti. Mısır'da Nil Nehri'nin ortasına inşa edilen Nil Nehri Çeşmesi'nin yenileceği bildirilmişti. Bakanlar Kurulu Medya Danışmanı Hani Yunus, Nil Nehri Çeşmesi'nin 40 yılın ardından yenilenerek faaliyete geçti. Işıklandırılan çeşme, geceleri göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor. 1956'da Zamalek Adası'nın karşısında ve Nil Nehri'nin ortasında inşa edilen çeşmenin yenileme çalışmaları, Kahire Valiliği ve 3 Bakanlık'ın müteahhitlerle yaptığı ortak anlaşma ile gerçekleştirildi.
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40 yıl sonra geri döndü
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