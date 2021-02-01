ABD polisinden skandal olay! 9 yaşındaki kız çocuğuna…

Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerini kullanarak şeffaflık sözü verdi. Komiser yardımcısı Andre Anderson, kız çocuğunun kendisini ve annesini öldürmek istediğini söylediğini ifade etti. Anderson, polis memurlarının çocuğu hastaneye götürebilmek polis arabasına bindirmeye çalıştıklarını belirtti.

ABD New York polisinden 9 yaşındaki kız çocuğuna biber gazlı skandal işkence | Video

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, gözaltına alınan çocuğun kendisine 10 yaşındaki kızını hatırlattığını söyleyerek, "Size bir anne olarak bu videonun görmek isteyeceğiniz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bu, hiçbirimizin haklı çıkarmak isteyeceği, haklı çıkarabileceği bir şey değil, değiştirmemiz gereken bir şey" dedi.

Kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.