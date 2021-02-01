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'de yok böyle şans dedirten olay: Büyük ikramiye 6'ıncı kez vurdu

'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.Ülkede büyük ikramiye 6'ıncı kez Idaho eyaletinde yaşayan 'a çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 15:47 ABONE OL
ABD'de yok böyle şans dedirten olay: Büyük ikramiye 6'ıncı kez vurdu

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans tam 6'ıncı kez güldü. Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı.Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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ABD'de yok böyle şans dedirten olay: Büyük ikramiye 6'ıncı kez vurdu
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