ANLAŞMAYA VARILDI

İlaç firmasını, verdiği sözü tutmadığı için eleştiren ve ivedilikle teslimatlara başlaması gerektiği yönünde uyaran AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, son dakika gelişmesini duyurdu. Dün BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Curevac'ın üst düzey yetkilileriyle bir video konferans gerçekleştiren Von der Leyen, görüşme sonrası tedarik zincirinin iyileştirilmesi kararı alındığını söyledi.