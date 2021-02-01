Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Avrupa'da, aşı savaşları devam ediyor.
Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın, Avrupa Birliği'ne verdiği milyonlarca dozluk aşı sözü, tedarik sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle iptal olmuştu.
TEDARİK KRİZİNİN ARDINDAN YENİ KARAR
Merkezi İngiltere'de bulunan ilaç firmasının, söz verilen aşı dozlarını İngiltere'ye gönderdiği ima edilmişti. AB yetkilileri, AstraZeneca'nın Belçika'da bulunan aşı üretim tesisinde sıkıntı yaşandığı bahanelerine inanmamış, üretim tesisine gerçek bir teknik sıkıntı olup olmadığını araştırmak üzere ekip yönlendirmişti.
ANLAŞMAYA VARILDI
İlaç firmasını, verdiği sözü tutmadığı için eleştiren ve ivedilikle teslimatlara başlaması gerektiği yönünde uyaran AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, son dakika gelişmesini duyurdu. Dün BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Curevac'ın üst düzey yetkilileriyle bir video konferans gerçekleştiren Von der Leyen, görüşme sonrası tedarik zincirinin iyileştirilmesi kararı alındığını söyledi.
9 MİLYON İLAVE DOZ
AstraZeneca'nın AB ülkelerine 9 milyon ilave aşı dozu tedarik edeceğini duyuran Von der Leyen, İngiliz ilaç firmasının Avrupa'daki, üretim kapasitesini artırma sözü verdiğini de vurguladı.