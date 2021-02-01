Avustralya'da dehşet veren görüntü! Yatak odasının tavanından…

Petie R isimli kullanıcının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ses getirdi. Kullanıcının "Sydney'de yaşayan bir arkadaşım kızının odasına giriyor ve bu manzarayla karşılaşıyor! Korkunç" açıklamasıyla paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Yatak odasında dehşete düşüren görüntü... Yüzlerce örümcek... | Video

Yatak odasının tavanından çıkan yüzlerce örümceği gösteren fotoğraflara gelen "bu görüntüler sahte" yorumlarından sonra aynı odaya ait video görüntülerini paylaşan Petie R, "eğer bu sahne benim başıma gelseydi ışık hızıyla oradan kaçardım" yorumunda bulundu.