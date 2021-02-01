Dağlık Karabağ üçlüsü toplandı

Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında oluşturulan üçlü çalışma grubu ilk toplantısını Moskova'da gerçekleştirdi. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının katıldığı toplantıda, Dağlık Karabağ'daki ulaşım ağlarının açılmasına yönelik konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Taraflar, bölgedeki ulaşım ağları konusunda uzman alt gruplar oluşturmaya karar verdi. Taraflar, uzman alt gruplarının oluşumunu 2 Şubat'a kadar tamamlamayı ve ilk toplantılarını 5 Şubat'a kadar yapmayı kabul etti" ifadesi kullanıldı.