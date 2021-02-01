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Evlere masaja giden Rus 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla arttığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, evlere masaja giden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20'den fazla kişiye virüs bulaştırdığı tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 10:43 Son Güncelleme: 1.2.2021 11:39 ABONE OL
Evlere masaja giden Rus masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs vakasındaki artış sürüyor. KKTC'de geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus uyruklu masözün 20 kişiden fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi. İsmi açıklanmayan masöz kadının Kovid-19 olduğunu öğrendikten sonra Sağlık Bakanlığı'na temaslılarını bildirdiği ve 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdığı ifade edildi.

HASTA SAYISI ARTIYOR

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Sağlık Bakanlığı temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak'ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden" diye konuştu.

VAKA SAYILARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüsü salgının etkisini arttırmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 325'e yükseldiğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan KKTC'de koronavirüsü salgınıyla mücadeKKTCle kapsamında 28 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

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Evlere masaja giden Rus masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı
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