Evlere masaja giden Rus masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

HASTA SAYISI ARTIYOR

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan KKTC Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Sağlık Bakanlığı temaslıları topladı. Net olmamak kaydıyla bize söylenen rakam 20 ila 30 arasındadır. Alsancak'ta bizler zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hasta sayımız artıyor. İstatistiklerden gördüğünüzde 380 hastanın büyük çoğunluğu Girne bölgesinden" diye konuştu.