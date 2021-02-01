Hastanede yangın paniği

Şili'ninbaşkenti Santiago'da bulunan Borja Arriaran hastanesinin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, hastanenin üçüncü katında bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi ile ilaçların bulunduğu bir depoda etkili oldu. İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren yoğun çabaları sonucu sabah erken saatlerde çıkan yangın kontrol altına alındı. Şili Sağlık Bakanlığı, yangında herhangi bir yaralanma olmadığını bildirerek, alevlerin elektrik tesisatı ve diğer hastane hizmetlerini etkilediğini aktardı.