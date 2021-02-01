Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hastanede yangın paniği

Hastanede yangın paniği

Giriş Tarihi: 1.2.2021 ABONE OL
Hastanede yangın paniği
Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan Borja Arriaran hastanesinin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın, hastanenin üçüncü katında bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi ile ilaçların bulunduğu bir depoda etkili oldu. İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren yoğun çabaları sonucu sabah erken saatlerde çıkan yangın kontrol altına alındı. Şili Sağlık Bakanlığı, yangında herhangi bir yaralanma olmadığını bildirerek, alevlerin elektrik tesisatı ve diğer hastane hizmetlerini etkilediğini aktardı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanede yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA