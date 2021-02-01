İsmini değiştirdi

PrensHarry ile evlendikten kısa bir süre sonra kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle'ın adını değiştirdiği ortaya çıktı. Mirror'da yer alan habere göre Markle, bir yaşındaki oğlu Prens Archie'nin doğum belgesindeki adını değiştirdi. Kraliyet ailesinden ayrılmasına rağmen avantajlarından vazgeçmeyen Markle'ın, Archie'nin doğum belgesinde yer alan ilk ismi olan Rachel'ı sildirerek "Sussex Düşesi" yazdırdığı belirtildi. Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra çok sayıda teklif alan Meghan ve Harry, birçok ticari anlaşmaya imza attı. Çift son olarak Spotify'da program yapmaya başladı.