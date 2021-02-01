POLİS MÜDAHALE BİLE ETMEDİ

Saatler boyunca bir arada kalan kalabalığın yarattığı salgın tehlikesine rağmen, İsrail polisi hiçbir müdahalede bulunmadı. İsrail polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs önlem kurallarını ihlal edenlere, kanlı olaylara sebebiyet verileceği endişesiyle müdahale edilmedi.