Dünya çapında kırmızı alarm yaratan yeni tip koronavirüs mutasyonu nedeniyle tüm ülkelerde art arda yeni önlemler ve karantina duyuruları geliyor.
Milyonlar, yeni salgın nedeniyle diken üstündeyken, İsrail'den gelen görüntüler, dünya çapında infial yarattı.
KORONAVİRÜSE MEYDAN OKUDULAR
İsrail'de ünlü din okulu Brisk Yeshiva'nın başındaki isim olan ve koronadan hayatını kaybeden haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesine katılan on binlerce kişi, adeta yeni salgına davetiye çıkardı.
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı | Video
Kudüs'te hayatını kaybeden 99 yaşındaki hahamın cenaze törenine katılan Ultra Ortodoks Yahudiler, izdiham yarattı. Dün gerçekleşen cenaze töreninde on binlerce kişi, hahamın cenazesinin çıkarılacağı evin önünde toplandı. Koronavirüs salgınını hiçe sayan, maske takmayan ve sosyal mesafe önlemlerine kulak asmayan on binlerce kişi, Soloveitchik'in cenazesini taşıyan aracı da kilometrelerce takip etti.
POLİS MÜDAHALE BİLE ETMEDİ
Saatler boyunca bir arada kalan kalabalığın yarattığı salgın tehlikesine rağmen, İsrail polisi hiçbir müdahalede bulunmadı. İsrail polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs önlem kurallarını ihlal edenlere, kanlı olaylara sebebiyet verileceği endişesiyle müdahale edilmedi.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Cenaze töreninde kaydedilen görüntülerse, dünya çapında büyük tepki uyandırdı. Dünya çapında milyonlarca kişi, salgını önlemek için tüm zorluklara rağmen önlemlere sıkı sıkıya uyarken İsrail'de on binlerin altına imzasını attığı umursamazlık, eleştiri oklarının hedefine oturdu.