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’den gelen görüntüler dünyayı şoke etti! On binlerce kişi…

Tüm dünya, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlama önlemlerinin en üst seviyeye taşımışken, ’den gelen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ünlü bir din adamının cenazesi için sokaklara dökülen, maske bile takmayan on binlerce kişi, adeta yeni salgına davetiye çıkardı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 1.2.2021 09:50 Son Güncelleme: 1.2.2021 09:54 ABONE OL
İsrail’den gelen görüntüler dünyayı şoke etti! On binlerce kişi…

Dünya çapında kırmızı alarm yaratan yeni tip koronavirüs mutasyonu nedeniyle tüm ülkelerde art arda yeni önlemler ve karantina duyuruları geliyor.

Milyonlar, yeni salgın nedeniyle diken üstündeyken, İsrail'den gelen görüntüler, dünya çapında infial yarattı.

KORONAVİRÜSE MEYDAN OKUDULAR

İsrail'de ünlü din okulu Brisk Yeshiva'nın başındaki isim olan ve koronadan hayatını kaybeden haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesine katılan on binlerce kişi, adeta yeni salgına davetiye çıkardı.

Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı | Video

Kudüs'te hayatını kaybeden 99 yaşındaki hahamın cenaze törenine katılan Ultra Ortodoks Yahudiler, izdiham yarattı. Dün gerçekleşen cenaze töreninde on binlerce kişi, hahamın cenazesinin çıkarılacağı evin önünde toplandı. Koronavirüs salgınını hiçe sayan, maske takmayan ve sosyal mesafe önlemlerine kulak asmayan on binlerce kişi, Soloveitchik'in cenazesini taşıyan aracı da kilometrelerce takip etti.

POLİS MÜDAHALE BİLE ETMEDİ

Saatler boyunca bir arada kalan kalabalığın yarattığı salgın tehlikesine rağmen, İsrail polisi hiçbir müdahalede bulunmadı. İsrail polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs önlem kurallarını ihlal edenlere, kanlı olaylara sebebiyet verileceği endişesiyle müdahale edilmedi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Cenaze töreninde kaydedilen görüntülerse, dünya çapında büyük tepki uyandırdı. Dünya çapında milyonlarca kişi, salgını önlemek için tüm zorluklara rağmen önlemlere sıkı sıkıya uyarken İsrail'de on binlerin altına imzasını attığı umursamazlık, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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İsrail’den gelen görüntüler dünyayı şoke etti! On binlerce kişi…
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