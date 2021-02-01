İtalya'dan korkutan mutasyonlu virüs uyarısı! Cerrahi maske işe yarıyor mu?

Dünya genelinde 103 milyonun üzerinde kişiye bulaşan ve 2 milyonun üzerinde kişinin ise hayatını kaybettiği koronavirüs, İngiltere'de mutasyona uğradı. B117 varyantı olarak bilinen Covid-19'un orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğu ifade edilmişti. Mutasyonlu virüs ile ilgili İtalya'dan korkutan bir uyarı geldi. İşte detaylar...
CERRRAHİ MASKE İŞE YARAMIYOR
İtalya'da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.
SALGIN ENDİŞESİ ARTIYOR
Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. İtalya'da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti'den mutasyonlu virüs açıklaması geldi. Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü.
"GENÇLERİ SON DERECE ETKİLİYOR"
Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, "FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor. Daha öldürücü değil ama kesinlikle daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor. Kolay adapte olup hızlı hastalık yapıyor. Bu nedenle mutasyonlu varyanta karşı dikkatli olmalıyız. Tüm dünyada tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
MUTASYONLU VİRÜS NEDİR?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüs ile ilgili Ahaber'de açıklamalarda bulundu. Özlü; "Mutasyon uğrayan virüsle ilgili gelen haberler olumsuz. Sadece hızlı yayıldığını düşünüyorduk ama daha ölümcül olduğu bilgisi de ortaya çıktı. Gençlerde ve çocuklarda daha ağır hastalıklar oluşturabiliyor. Maalesef Güney Afrika varyantı, aşılananlarda ve hastalığı geçirenlerde etkili olabiliyor. Mutasyonlu virüsle birlikte 3. dalga beklentisi bütün dünyada var. " ifadelerini kullandı.