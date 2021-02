Reddit hakkında merak edilenler! Reddit nedir, ne işe yarar ve kurucusu kim?

Dünya genelinde çok büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal haber tartışma sitesi son günlerde ülkemizde de gündeme geldi. Kullanıcıların bilgi paylaşımı ve haber tartışmaları yaptığı bu site ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu sitenin adı İngilizce'deki "Bunu Reddit'te okudum" anlamına gelen "I have read it on Reddit" kelime oyunundan gelmektedir. Peki, Reddit nedir, ne işe yarar, kurucusu kim? İşte son günlerde milyonların gündemindeki siteye ait merak edilenler…

REDDIT NEDİR, KURUCUSU KİM?

2005 senesinde yayın hayatına başlayan site, Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kurulmuş ve "özgür fikir paylaşımı" anlayışından doğmuştur. Kuruluşunun ardından Conde Nast Digital firması tarafından satın alınan site 350 milyonu aşkın kullanıcıya sahiptir…