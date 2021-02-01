Rusya yine karıştı

Rusya'dabinlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce kişi sokağa çıkarken, kolluk kuvvetlerinin sıkı önlemler alması dikkat çekti. Kızıl Meydan çevresindeki 7 metro istasyonu trafiğe kapatıldı. Polis, St.Pestesburg'da yolları kamyonlarla kapattı. Ancak yoğun tedbirlere rağmen gösterilere, çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katıldı.Polisin sert müdahale ettiği gösterilerde çok sayıda kişi yaka paça gözaltına alındı. İnsan hakları örgütlerine göre, 3800'den fazla kişi gözaltına alındı. Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da gözaltına alındığı belirtildi.