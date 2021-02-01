Son dakika haberi: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu Yunanistan'a sıçradı! İlk vaka tespit edildi

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kororonavirüsün daha ölümcül olduğu tespit edilen Güney Afrika varyantı Yunanistan'ın Selanik kentinde bir kişide tespit edildi.

Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunan basınına verdiği demeçte, tespit edilen vakanın Yunan Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nden bir yetkili olduğunu belirterek, "Geniş alanda moleküler testler ve hızlı testler ile kapsamlı taramalar yürütüyoruz. Panik yapmaya gerek yok" dedi.