Son dakika haberi: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu Yunanistan'a sıçradı! İlk vaka tespit edildi

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kororonavirüsün daha ölümcül olduğu tespit edilen Güney Afrika varyantı Yunanistan'ın Selanik kentinde bir kişide tespit edildi.
Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunan basınına verdiği demeçte, tespit edilen vakanın Yunan Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nden bir yetkili olduğunu belirterek, "Geniş alanda moleküler testler ve hızlı testler ile kapsamlı taramalar yürütüyoruz. Panik yapmaya gerek yok" dedi.
Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) başkanı Panagiotis Arkoumaneas ise yaptığı açıklamada, vatandaşlara salgına karşı alınan önlemlere ve uzmanlar tarafından verilen talimatlara uyması yönünde çağrıda bulundu.
İNGİLTERE MUSTASYONU 173 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
EODY tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen virüsün yeni türünün 12 Ocak-27 Ocak tarihlerinde alınan örneklere yapılan analizlerin ardından 107 olan vaka sayısının 173'e çıktığı duyuruldu.
Yunanistan'da koronavirüs salgının ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 7 Kasım'dan bu yana karantina tedbirleri uygulanıyor. Hükümet, artan vakaların ardından geçtiğimiz Cuma günü karantina tedbirlerini 8 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı.
Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 5 bin 796 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 156 bin 957'ye ulaştı.
BAKAN KOCA 'GÜNEY AFRİKA MUTASYONU DAHA TEHLİKELİ' UYARISI YAPMIŞTI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un Güney Afrika'daki mutasyonu için 'daha tehlikeli' yorumunda bulunmuştu. Bakan Koca, "Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi" ifadelerini kullanana Bakan Koca, "Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.