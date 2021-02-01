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uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor

'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi , uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu

AA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 03:55 Son Güncelleme: 2.2.2021 03:56 ABONE OL
SpaceX uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne destek sağlanacağı kaydedildi.

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SpaceX uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor
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