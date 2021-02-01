Suriye’de PKK’dan sivillere bomba: 10 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Azez'de, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bu patlamadan kısa süre sonra, Bab'ın 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, insanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına tepki göstererek, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır" açıklamasını yaptı.