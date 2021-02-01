Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye’de PKK’dan sivillere bomba: 10 ölü

’de PKK’dan sivillere bomba: 10 ölü

Giriş Tarihi: 1.2.2021 ABONE OL
Suriye’de PKK’dan sivillere bomba: 10 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Azez'de, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bu patlamadan kısa süre sonra, Bab'ın 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, insanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına tepki göstererek, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır" açıklamasını yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye’de PKK’dan sivillere bomba: 10 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA