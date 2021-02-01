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Yok böyle şans! Tam 6 kez büyük ikramiye vurdu...

Eşi benzeri görülmemiş olay! 'de yaşayan , altıncı kez büyük ikramiyenin sahibi oldu. Yok böyle şans dedirten Moss, 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandığını sosyal medyadan duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 15:47 ABONE OL
Yok böyle şans! Tam 6 kez büyük ikramiye vurdu...

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.Ülkede büyük ikramiye 6'ıncı kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans tam 6'ıncı kez güldü. Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı.Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Yok böyle şans! Tam 6 kez büyük ikramiye vurdu...
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