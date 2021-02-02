ABD’de sağlık sisteminin geldiği son durum! Koronavirüs aşılarını buradan topluyorlar…

"AŞI AVCILARI" TÜREDİ

CNN'in haberine göre, pandemi sırasında işsiz kalan ve aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, tıp merkezi ve eczanelerdeki süresi geçmiş aşılara rağbet ediyor. Sosyal medyada "aşı avcıları" tanımlamasıyla yayılan yeni akımda insanlar, süresi geçtiği için imha edilmek üzere toplanan aşıları kendileri için topluyor. İlk ve ikinci dozlar için artakalan aşıları, bu merkezlerden toplayan kişiler, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Durumu, her iki taraf için de kazançlı bulanlar, bu sayede hem aşıların boşa gitmediğini hem de aşı bekleme listelerinde geride olan ve maddi yetersizlik yaşayanların aşıya erişebildiğini söylüyor.