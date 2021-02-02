ABD’de sağlık sisteminin geldiği son durum! Koronavirüs aşılarını buradan topluyorlar…

ABD'de koronavirüs salgınının etkileri her geçen gün artıyor.
Yeni tip koronavirüs mutasyonu ardından vaka sayılarında artış yaşanan ülkede alınan yeni önlemler de salgını önlemede yeterli olmuyor.
Pandemi süresince en az vaka ve ölüm sayıları kadar konuşulan bir başka gerçek ise, ülkenin sağlık sistemi oldu. Özellikle Trump döneminde alınan kararlarla geriye gittiği bilinen ve maddi yetersizlik çeken kesim için ulaşılması neredeyse imkansız hale gelen sağlık hizmetleri, yapılan düzeltme çalışmalarına rağmen alarm veriyor. Ülkede maddi yetersizlik yaşayan milyonlarca insan, hiçbir sağlık sigortası hizmetine erişemezken, bu durum, koronavirüs salgını sırasında çok daha belirgin bir hale geldi.
AŞIYA ULAŞAMAYANLAR ÇAREYİ "ÇÖPLERDE" ARIYOR
Bir yıldır devam eden salgında tedaviye ulaşım imkansızlığı tartışmaları sürerken, ABD basınına yansıyan yeni haberler, çaresiz kalan Amerikan vatandaşlarının geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz gün ABD basınında çıkan haberlere göre, koronavirüs aşısında tedarik sıkıntısının yaşandığı bilinen ülkede bir kesim, aşıya ulaşmanın yeni bir yolunu buldu. Aşı uygulanacak vatandaşların bekleme süreleri, yaşanan yoğunluk nedeniyle ayları bulurken bazı vatandaşlar, aşı olabilmek için hastanelerin ve eczanelerin "çöplerini" hedef almaya başladı.
"AŞI AVCILARI" TÜREDİ
CNN'in haberine göre, pandemi sırasında işsiz kalan ve aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, tıp merkezi ve eczanelerdeki süresi geçmiş aşılara rağbet ediyor. Sosyal medyada "aşı avcıları" tanımlamasıyla yayılan yeni akımda insanlar, süresi geçtiği için imha edilmek üzere toplanan aşıları kendileri için topluyor. İlk ve ikinci dozlar için artakalan aşıları, bu merkezlerden toplayan kişiler, uzun kuyruklar oluşturuyor.
Durumu, her iki taraf için de kazançlı bulanlar, bu sayede hem aşıların boşa gitmediğini hem de aşı bekleme listelerinde geride olan ve maddi yetersizlik yaşayanların aşıya erişebildiğini söylüyor.