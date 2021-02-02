Alman siyasetçilerin cami hazımsızlığı

Fransa'da Emmanuel Macron yönetiminin İslam düşmanlığını körükleyen politikaları tepki toplarken Almanya'da da benzer bir adım atıldı. Hristiyan Birlik partili politikacılar, İslamcılıkla mücadele kapsamında camilerin kayıt altına alınması ve istihbarat faaliyetlerinin genişletilmesi gibi önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) meclis grubundan siyasetçiler, İslamcılıkla mücadelenin sertleştirilmesini öngören bir pozisyon belgesi hazırladı. Hristiyan Birlik partileri meclis grubuna sunulacak belgede "cami kayıt sisteminin" hayata geçirilmesini talep eden siyasetçiler, ayrıca camilere yurt dışından yapılan mali yardımları da kontrol etmek istiyor. Diğer yandan belgede, ülkede sayıları beş milyonu bulan Müslümanların çoğunun barışçıl şekilde yaşadığı ve "anayasal düzenin değerlerini paylaştığı" da vurgulandı.