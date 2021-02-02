Amatör hazine avcısından tarihi keşif

Birleşik Krallık'ta amatör bir şekilde hazine arayan Kevin Duckett, 2 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon TL) değerinde som altından heykelcik buldu. Keşfe çıkan Duckett, dedektörünün güçlü sinyal almasıyla kazdığı yerde parlak bir parça keşfetti. Bulduğu nesneyi temizleyince saf altından yapılmış küçük heykel olduğunu anlayan Duckett, büyük bir şaşkınlığın ardından yetkililere teslim etti. British Museum'da incelenen 6 santimetre boyundaki altın heykelciğin bir amatörün en önemli keşiflerden biri olduğunu belirtildi. Üzerinde SH harfleri bulunan heykel, Saint Henry (Aziz Henry) anlamına gelen VI. Henry'ye işaret ediyor.