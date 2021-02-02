Clubhouse davetiye kodu olmadan üye olunur mu, nasıl kullanılır? Clubhouse nedir, nasıl üye olunur?

Sosyal medya son yıllarda hayatın bir parçası haline gelirken popülerleşme yolunda ilerleyen Clubhouse uygulaması hakkında detaylar merak ediliyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği davet kodu olmadan kişilerin üye olamaması olurken bu uygulama içerisinde video ve fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. Ancak kişiler sesli etkileşimle beraber sohbet odalarında diğer kullanıcılarla tartışmalara katılım sağlıyor. Peki, Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu olmadan üye olunur mu? İşte detaylar…

CLUBHOUSE NEDİR, DAVET KODU NASIL ALINIR?

Piyasa değeri 2021 yılında 1 milyar dolara ulaşan sosyal medya ağı, Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarından oldukça farklı. Uygulamada kullanıcıların açtığı sohbet odaları kişilerin belirli konularda tartışmalara katılmasını sağlarken dilerse kişi dinleyici olarak da bu tartışmalara dahil olabiliyor. Clubhouse uygulaması, üyelik için davet kodu gerekliliği sunuyor…