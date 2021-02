Darbeye en sert tepki Türkiye’den

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımları ile büyük tepki çeken ordu, darbe yaparak yönetime el koydu. 53 milyon nüfuslu ülkede Myanmar ordusundan yapılan açıklamada ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu açıklandı. Darbenin ardından bir yıl boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Açıklamada seçimlerden sonra yönetimin kazanan partiye devredileceği belirtildi, ancak seçim tarihi hakkında bilgi verilmedi. Darbeyi dünyada en sert şekilde kınayan ülke Türkiye oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Myanmar'daki darbeyi derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz" denildi.Bakanlığın açıklamasında ayrıca askeri darbenin, Arakanlı Müslümanların durumunu daha da kötüleştirmesinden duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada, "Bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohingya Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Darbe gerçekleşmeseydi kasım ayında seçilen Parlamento dün ilk kez toplanacak ve seçimin sonucu resmileşecekti. Seçimleri Aung San Su Çi'nin lideri olduğu Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma rağmen, oyların yüzde 80'inden fazlasını alarak kazanmıştı.Ordu tarafından desteklenen muhalefet ise seçimlerde hile yapıldığını iddia etti. Ordunun darbe gerekçesi de 'seçimlere hile karışması' olarak gösterildi. Açıklamada üst düzey siyasetçilerin 'seçimlerde hile' yapmasından dolayı darbenin gerçekleştirildiği kaydedildi.Darbenin ardından çok sayıda siyasetçi tutuklandı. Bunların arasında Myanmar'ın arka plandaki lideri olan Aung San Su Çi de bulunuyor. İktidar partisinden diğer üst düzey isimler de dün sabah gözaltına alındı.Başkent Nepido ve Yangon kentinde askerler sokaklara indi, Nepido'da telefon ve internet hatları kesildi. Devlet televizyonunun yayını durduruldu.1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Myanmar'ın geçmişi cunta yönetimi ile dolu. 1962-2011 arası cuntayla yönetilen ülkede, 2011'den itibaren 'demokratikleşme' süreci başladı. 2015'te seçimler yapılmıştı. Ordu mevcut sistemde de Parlamento'da sandalyelerin yüzde 25'ine ve kritik bakanlıkların çoğuna sahipti. Seçim sonuçları ne olursa olsun, parlamentoda sandalyelerin dörtte biri orduya tahsis ediliyor.Myanmar'daki darbenin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 21 Ocak'ta bu ülkeye yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşmesi, gözleri Moskova'nın darbede etkisinin olup olmadığına çevirdi. Şoygu, Myanmar'da darbe yapan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing ile görüşmüş ve ziyarette Rusya'nın Myanmar'a Pantsir-S1 uçaksavar füzesi ve silah sistemleri, Orlan- 10E İHA ve radarlar satılmasına karar verilmişti. Şimdiki cunta lideri Hlaing da Şoygu'ya teşekkür etmişti.Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara defalarca soykırımda bulundu. Dünya bu vahşeti hep izledi. Ülkenin arka plandaki lideri olan Su Çi ise her ne kadar ordu üzerinde bir etkisi olmasa da soykırıma her seferinde göz yumarak destek oldu. Su Çi'nin 1991'de verilen Nobel Barış Ödülü hep eleştirildi. 2018'de Uluslararası Af Örgütü, Su Çi'ye verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çekti.Su Çi on yıllardır Myanmar'ı yöneten askeri cuntayı eleştiren bir aktivist olarak tanınmıştı. Ancak Müslümanlara yönelik zulüm hakkında tek kelime konuşmadı.İktidar partisi halka, darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu. Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği ise Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.Myanmar ordusu, Ağustos 2017'den itibaren Rohingya eyaletinde yaşayan ve kimlikleri verilmeyen Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik şekilde saldırılar düzenliyor. Yüzlerce köyü tamamen yakarak, on binlerce sivili katleden ordunun soykırımlarına karşı Türkiye her fırsatta ve her platformda en sert tepkiyi gösteren ülke oldu. Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun katliamlarını 'Etnik temizlik örneklerine uyuyor" şeklinde tanımladı. Myanmar zulmünden dolayı 800 bine yakın kişi komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı.BM: Darbeyi güçlü şekilde kınıyoruz.AB: Anayasaya saygı gösterilmeli.ABD: Askeri liderlere tüm hükümet yetkililerini serbest bırakmaları çağrısı yapıyoruz.Çin: Myanmar'daki sorunların anayasal ve yasal çerçeve içinde çözülmesi gerekir.Bölge ülkeleri de diyalog ve barışçıl yollarla sorunlara çözüm bulunmasına vurgu yaptı.