Filistin: İsrail’den aşı gelmedi

Vaka sayısı 103 milyon 416 bin 42'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 234 bin 936 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 75 milyonu geçti.Koronavirüs aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından, BioNTech/Pfizer'ın ikinci çeyrekte 75 milyon doz ilave aşı sağlayacağı açıklandı.Aşı yarışında 'dünya lideri' İsrail, eleştirilerin ardından Filistinlilere 5 bin Kovid-19 aşısı verecek.İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı.Halkın tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak. 1 vakanın görülmesinin ardından Pert kentinde 2 milyon kişi karantinaya alındı.Bavyera Eyalet Başkanı Markus Soeder, Avrupalı yetkililere teslimat sıkıntısını hafifletmek için Çin ve Rus aşılarını kullanma önerisinde bulundu.Vakalar 18 bin 359'a düştü.Son 24 saatte 19 bin 235 yeni vaka.Kovid-19 karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.Ölenlerin sayısı 237 artarak 88 bin 516 oldu. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı.Kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak.Okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı.