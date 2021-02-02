Filistin: İsrail’den aşı gelmedi

Dünya Geneli:
Vaka sayısı 103 milyon 416 bin 42'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 234 bin 936 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 75 milyonu geçti.
AB Komisyonu:
Koronavirüs aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından, BioNTech/Pfizer'ın ikinci çeyrekte 75 milyon doz ilave aşı sağlayacağı açıklandı.
İsrail:
Aşı yarışında 'dünya lideri' İsrail, eleştirilerin ardından Filistinlilere 5 bin Kovid-19 aşısı verecek.
Filistin Sağlık Bakanlığı:
İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı.
Avustralya:
Halkın tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak. 1 vakanın görülmesinin ardından Pert kentinde 2 milyon kişi karantinaya alındı.
Almanya:
Bavyera Eyalet Başkanı Markus Soeder, Avrupalı yetkililere teslimat sıkıntısını hafifletmek için Çin ve Rus aşılarını kullanma önerisinde bulundu.
Rusya:
Vakalar 18 bin 359'a düştü.
Fransa:
Son 24 saatte 19 bin 235 yeni vaka.
Cezayir:
Kovid-19 karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısını üretmek için Rusya ile temas halinde olduğu bildirildi.
İtalya:
Ölenlerin sayısı 237 artarak 88 bin 516 oldu. Ülkede bugün kaydedilen 237 ölüm, 233 ölümün görüldüğü 2 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.
Tacikistan:
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı.
Umman Sultanlığı:
Kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak.
Pakistan:
Okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı.