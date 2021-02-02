Gündeme gelen Clubhouse uygulaması nedir, nasıl üye olunur? Clubhouse davetiye kodu olmadan üye olunur mu, nasıl kullanılır?

Sosyal medya son yıllarda hayatın bir parçası haline gelirken popülerleşme yolunda ilerleyen Clubhouse uygulaması hakkında detaylar merak ediliyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliği davet kodu olmadan kişilerin üye olamaması olurken bu uygulama içerisinde video ve fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. Ancak kişiler sesli etkileşimle beraber sohbet odalarında diğer kullanıcılarla tartışmalara katılım sağlıyor. Peki, Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu olmadan üye olunur mu? İşte detaylar…
CLUBHOUSE NEDİR, DAVET KODU NASIL ALINIR?
Piyasa değeri 2021 yılında 1 milyar dolara ulaşan sosyal medya ağı, Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarından oldukça farklı. Uygulamada kullanıcıların açtığı sohbet odaları kişilerin belirli konularda tartışmalara katılmasını sağlarken dilerse kişi dinleyici olarak da bu tartışmalara dahil olabiliyor. Clubhouse uygulaması, üyelik için davet kodu gerekliliği sunuyor…
SON DÖNEMİN POPÜLER UYGULAMASI: CLUB HOUSE
Club House sesli sohbet odaları aracılığıyla davet sistemiyle çalışan bir platformdur. Clubhouse'da kullanıcılar sesli odalar oluşturarak burada ses kayıtlarını paylaşıyor. Her isteyenin kayıt olamadığı bu platform, sadece davetiye sistemi ile çalışıyor. Eğer ki sizi davet edebilecek bir tanıdığınız yoksa, sistem sizi sıraya alıyor. Sıranız geldiğinde ise üyelik işleminiz tamamlanıyor.
CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?
Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.
Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.
Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.
Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.
CLUB HOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUR VE DAVETİYE ZORUNLU MU?
Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.
Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.
Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.
Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.
CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?
Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap ediyor. Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.